Avrupa'da sıcak havadan dolayı ölümler arttı

Sıcak havadan dolayı İtalya'da 3, İspanya'da 2 kişi ölürken, Fransa'da da sıcaktan bunalarak havuzlara akın edenlerden 4'ü boğuldu.

Avrupa'nın güney ve orta bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası ölümlere neden oldu. Kuzey Afrika'dan gelen ve 40-43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı son 24 saatte İtalya'da 3, İspanya'da 2 kişi hayatını kaybederken, Fransa'da da 4 çocuk boğularak öldü. İtalya'da aşırı sıcak nedeniyle 19 kentte "turuncu alarm" (önemli risk) verilirken, ülkenin kuzeyindeki Lombardia ve Veneto ile ortasındaki Marche bölgesinde 3 kişinin öldüğü bildirildi. Ayrıca ülkenin güneyindeki Lecco kentinde havuzdan dönen 12 ila 15 yaşlarındaki 10 çocuğun güneş çarpması sonucu hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Sıcak havadan dolayı ev ve iş yerlerinde klimaların yüksek devirde kullanılmasından dolayı da bazı bölgelerde aşırı yüklenme nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Roma Belediyesi de kent merkezinde halka su dağıtarak, turistik noktalarda sabit ambulanslar bıraktı. AA

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