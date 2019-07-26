"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Avrupa'daki sıcaklıklar Kuzey Kutbu'ndaki buzulları eritiyor

26 Temmuz 2019, Cuma 14:52
Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına alarak adeta kavurdu. Kıtada sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde hava sıcaklığındaki artışın da etkisiyle yangınlar görülürken, Alp Dağları'nda eriyen buzulların suları İsviçre'de sele dönüştü.

Fakat sıcak hava dalgasının ve küresel ısınmanın etkileri sadece Avrupa ile sınırlı değil. Bu artışlar kutupları da derinden etkiliyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, Afrika'dan gelerek Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasının Grönland yönünde ilerlediğini açıkladı. Avrupa'da sadece sıcaklık rekorlarının kırılmadığının altını çizen örgüt, rekorlar arasındaki farkın bazı yerlerde 4 dereceye ulaştığına da dikkat çekti.

Kuzey Kutbu'na doğru ilerleyen bu dalganın buzullara vereceği zarar yıkıcı boyutlarda olabilir. Örgüte göre buz tabakasındaki inceliş 2012'deki rekor erimeyi bile geride bırakabilir.

Kutuplar alevlere teslim

Avrupa'daki sıcak hava dalgası kutuplara henüz ulaşmış değil. Fakat Kuzey Kutbu dairesinde benzeri görülmemiş orman yangınları görülmeye başlamış durumda.

Grönland, Sibirya, Alaska ve Kanada’nın bazı bölgelerinde normalde birkaç günde söndürülen alevler yaklaşık bir buçuk aydır etkili. Bu durum devasa ölçekte ekolojik tahribata yol açarken önceki yıllara göre çok daha fazla karbondioksidin atmosfere karışmasına da neden oluyor.

Yangınlar nedeniyle oluşan duman bulutu yaklaşık 2 milyon kilometre karelik alana yayıldı. Grönland'daki buz tabakasındaki erime ise diğer yıllara göre bu sene ortalama bir ay önce başladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, Afrika, sıcaklık, buzul, Grönland
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'den ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge adımlarına tepki

    Erbil saldırısının sorumlusu etkisiz hale getirildi

    Erdoğan: ABD F-35'leri teslim etmezse başka yerlere döneriz

    Feyzioğlu: Hukuk fakültelerinin kalitesini artırma zorunluluğumuz var

    İdlib'de hava saldırıları nedeniyle cuma namazları iptal edildi

    Hakkari'de bir asker şehit oldu

    'Türkiye sosyal medyayı dinleme ve izleme amaçlı kullanıyor'

    Temel ihtiyaçlar bir yılda 1176 lira arttı

    Esad rejimi İdlib'de bir haftada 81 sivili katletti

    Ankara merkezli 7 ilde silah tüccarlarına operasyon

    Rusya: Türkiye ile Doğu Akdeniz'de iş birliği yapabiliriz

    AYM, CHP'nin KHK itirazlarını karara bağladı

    Şahin: Yüksek İstişare Kurulu üyeleri 15 bin lira maaş alıyor

    İstanbul'da sahte kimlik operasyonu: 161 kişi gözaltına alındı

    Erdoğan kabinede değişiklik için 23 Haziran travmasının atlatılmasını mı bekliyor?

    Tüketim harcamalarında en büyük pay konut ve kira giderlerinde

    AB'den Johnson'a: May'in onayladığı Brexit anlaşması müzakereye açılmayacak

    Pompeo: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir

    Millî gelirin % 15’i israfa

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisidir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”
    Genel

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal
    Genel

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpıtması
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsraf ve savurganlık âfeti
    Risale-i Nur'dan

    Sünnete sarılan manen yükselir
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ehlinin efendileri
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya’ya kuvvet vermek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.