Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye ihlâl prosedürü

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararlarını uygulamayan Türkiye’ye yönelik ilk kez ihlâl prosedürü başlattı.

Euronews’da yer alan habere göre, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi, son toplantısında Silivri Cezaevi’nde tutuklu sivil toplum örgütü kurucusu Osman Kavala’nin durumuna yer verilmişti. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde daha önceki tartışmalar hatırlatılarak Kavala’nın devam eden tutukluluğunun uluslar arası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve derhal salıverilmesi gerektiği belirtilmişti. Avrupa Konseyi, daha önce ihlâl prosedürü sürecini sadece Azerbaycan ile ilgili bir dâvâda kullanmıştı.

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