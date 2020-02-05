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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Avrupa Merkez Bankası'ndan 'koronavirüs salgını' uyarısı

05 Şubat 2020, Çarşamba 19:44
Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen "Grand prix de l'économie des Echos" ödül töreninde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomik belirsizliğe katkısı konusunda uyarılarda bulundu.

Virüsün ekonomik bedeli de ağır olacak

 

Koronavirüs salgının ekonomik etkisinin kısa süreli ve geçici olduğunu vurgulayan Lagarde, “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor.” diye konuştu.

Öte yandan Berlin’de bir konferansta konuşan ECB Başekonomisti Philip Lane, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisinin, bunun ne kadar hızlı yayılacağına bağlı olacağını belirterek, virüsün ekonomiler üzerinde kısa vadeli bir etki oluşturma eğiliminde olduğunu savundu.

Koronavirüsün ekonomiler üzerindeki etkilerini dikkatlice izlediklerini aktaran Lane, SARS ve önceki salgınları temel aldıklarını kaydetti.

AA

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