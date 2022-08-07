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Avrupa’nın enerjide tasarruf planı: Klimalar kapanacak, ışıklar sönecek

07 Ağustos 2022, Pazar 01:04
Rusya’nın doğal gaz tehdidine karşı, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği enerji bakanları, enerji kaynakları açısından zorlu geçmesi beklenen önümüzdeki kış öncesi doğal gaz tüketimini azaltma planı üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği enerji bakanları, enerji kaynakları açısından zorlu geçmesi beklenen önümüzdeki kış öncesi doğal gaz tüketimini azaltma planı üzerinde anlaşmaya vardı. Enerji tasarruf planını hayata geçirirken hükümetler “herkesin elini taşın altına koyması” gerekeceğini belirtiyor. Buna şirketler ve bireyler de dahil. Üzerinde anlaşılan plan 1 Ağustos ve 31 Mart tarihleri arasında doğal gaz tüketiminin yüzde 15 oranında azaltılmasını öngörüyor. Bu sayede Rusya doğal gaz tedariğini tamamen kesse bile kış boyunca evler ısıtılabilecek, fabrikalar üretimlerini sürdürebilecek. euronews’in haberine göre, şu ana kadar Moskova, 12 AB üyesi ülkeye gaz tedariğini kısmen ya da tamamen kesti. Bunun üzerine hükümetler de doğal gaz tüketimini azaltarak kışa kadar acil durum rezervlerini doldurmayı hedefliyor.

Hangi hükümetler ne gibi önlemler aldı?

Fransız Ekolojik Dönüşüm Bakanlığından bir sözcü hükümetin önümüzdeki iki yılda enerji tüketimini 2019 yılına göre yüzde 10 azaltmayı hedefleyen bir plan hazırladığını belirtti. Enerji tüketimini azaltmak için klima kullanan mağazalara kapılarını kapatma zorunluluğu getirildi. Bunun dışında hükümet ışıklandırmalı reklam panolarını öğleden sonra 1 ve 6 arasında tüm şehirlerde yasaklamayı istiyor. Alman Ekonomik İşler ve İklim Bakanlığından bir sözcü kamu binalarında koridor, büyük salonlar ve teknik odalar gibi sürekli kullanılmayan alanlardaki ısıtma sistemlerinin durdurulmasının mantıklı bir adım olacağını belirtti.

KLİMALAR KAPANACAK, IŞIKLAR SÖNECEK

Merkezi bir zorlama olmadan bazı belediyeler ve eyaletler sokak aydınlatmalarını azaltmak ve kamu binalarında sıcaklık limiti koymak gibi önlemler aldı. İspanya’da ise şirketlerin yazın klimaları 27 derecede kışın ise 19 derecede tutmaları yönünde bir genelge yayınlandı. Akşam 10’dan sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının kapatılması da alınan bir diğer önlem. Rus doğal gazına en bağımlı ülkelerden biri olmasına rağmen İtalya henüz bir önlem almış değil. Yine de hükümet kışın ısıtma derecesini 19, yazın da soğutma derecesini 27’de tutmayı, sokak aydınlatmalarını azaltmayı ve mağazaları erken kapatmayı öngören bir plan hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Haber Merkezi

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