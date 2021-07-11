Avrupa, tedbirleri yeniden arttırıyor

KORONAVİRÜSÜN DELTA VARYANTI, AVRUPA’DA HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR. TEDBİRLER YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLANIYOR.

Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve bazı bölgelerinde Delta varyantı sebebiyle koronavirüs tedbirleri yeniden sertleştiriliyor. Hollanda’da bu bağlamda diskotek ve gece kulüp- leri tekrar kapatılırken, restoranlar geceyarısına kadar açık kalabilecek. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, söz konusu tedbirlerin 13 Ağustos’a dek geçerli olacağını açıkladı. Ülkede vak’a sayıları son bir hafta içinde yedi kat artmıştı. İspanya’nın Katalonya bölgesinde de sosyal hayata kısıtlamalar getirildi. Açık alanda 500’den fazla kişinin olduğu herhangi bir faaliyete katılanlardan tamamen aşılandığına dair bir belge ya da güncel negatif test sonucu istenecek. İngiltere’nin başşehri Londra’da Pazar akşamı, İtalya ile İngiltere arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası ise uzmanları endişelendiriyor. Dünyaca ünlü Wembley Stadı’nda, yaklaşık 65 bin seyirci önünde oynanacak olan final müsabakası dışında, stadyumun çevresinde de çok sayıda faaliyet planlanıyor. İngiltere’de hükümet, koronavirüsün Delta varyantının hızla yayılmasına rağmen nerede ise bütün tedbirleri kaldırmış durumda.

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Pazar günü itibarı ile Birlik içindeki aşı dağıtımında 500 milyon doz rakamına ulaşılacağını bidirerek, “AB sözünü tuttu” dedi. 500 milyon doz aşı, aynı zamanda Birlik ülkelerindeki nüfusun yüzde 70’ine yetecek kadar aşının tedarik edildiği anlamına geliyor. Ancak daha önce, aşı kampanyasının başarılı olması için nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğine dair teoriler muhtemelen geçerliliğini kaybedecek. DW’deki habere göre uzmanlar Delta varyantının yayılması sebebiyle, koronavirüs pandemisinin kırılması için çok daha yüksek oranda kişinin aşılanmasının şart olabileceğini ifade ediyor. Fransız hükümetinin bilimsel danışma kuruluna göre, salgını bitirebilmek için nüfusun yüzde 95’inin aşılanması gerekiyor.

