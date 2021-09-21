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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Avrupa ve ABD arasında Fransa krizi

21 Eylül 2021, Salı 20:15
ABD’DEN NÜKLEER DENİZALTI ALMAK İÇİN AVUSTRALYA’NIN FRANSA İLE YAPTIĞI ANLAŞMAYI FESHETMESİ İLE BAŞLAYAN KRİZDE AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL, FRANSA’YA DESTEK VEREREK, ABD’Yİ “VEFASIZLIK”LA SUÇLADI.

Avustralya’nın ABD ve İngiltere ile Hint-Pasifik bölgesinde savunma alanında yeni bir ittifak oluşturmasının ardından Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal etmesiyle başlayan kriz sürüyor. Avrupa Birliği’nden (AB) Fransa’ya destek veren açıklamalar gelirken, ABD krizi yatıştırmak için çaba gösteriyor. Avustralya’nın ABD’den nükleer denizaltı satın alabilmek için Fransa ile olan anlaşmasını feshetmesi konusunda açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD yönetimini vefasızlıkla suçladı.

dw Türkçe’nin haberine göre, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Michel, “Müttefikler için temel ilkeler şeffaflık ve güvendir ve bunlar birbirinden ayrılmaz. Ve şimdi ne gözlemli-yoruz? Şeffaflık ve vefanın olmadığını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu. Avrupalıların bu tutumun arkasında yatan sebepleri anlamaya ihtiyacı olduğunu belirten Michel, bu hamlenin Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini oluşturma çabalarını arttıracağını ifade etti. Bunun müttefiklere yönelik bir adım olmayacağını kaydeden Michel, “Ama bizim daha güçlü ve sağlam olmamız, müttefiklerimizin de daha güçlü olacağı anlamına gelir” şekilde konuştu. Michel, selefi Donald Trump’ın ardından ittifakları güçlendirme sözü veren Joe Biden yönetiminden duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.

KRİZİ YUMUŞATMA GİRİŞİMİ

ABD,  Fransa ile yaşanan krizi yatıştırmak için çaba harcıyor. ABD hükümetinden üst düzey bir yetkili, Başkan Joe Biden’ın bundan sonra izleyeceği tutum ve Fransa ile olan ittifakına vurgu yapmak için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu söyledi. ABD’li yetkili, “Başkan, Hint-Pasifik bölgesinde ve dünya genelinde Fransa ile sıkı iş birliği yapmak istediğine dair niyetini ifade etmek istiyor” diye konuştu. ABD’li yetkilinin verdiği bilgilere göre, görüşmede iş birliği için somut adımların atılması da gündeme gelecek. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise Biden ve Macron arasında öngörülen telefon görüşmesinin tarihinin henüz belli olmadığı bilgisini verdi.

 

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