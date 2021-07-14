"Avrupa’ya gitmeye çalışırken boğularak ölen göçmen sayısı iki kat arttı

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ), deniz yoluyla Avrupa’ya gitmeye çalışırken boğularak ölen düzensiz göçmen sayısında yılın ilk altı ayında, geçen yıl aynı döneme oranla iki misli artış gözlendiği uyarısında bulundu.

UGÖ, bu yılın ilk 6 ayında bin 146 düzensiz göçmenin, denizde boğularak öldüğünü açıkladı. 2020 yılının ilk altı ayında 513 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ölenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla iki misli arttığı bildirildi. Açıklamada, ilgili ülkelere uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getirerek, gerekli önlemleri acilen almaları tavsiyesinde bulundu. Euronews Türkçe

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