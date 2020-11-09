Avustralya'da yeni koronavirüs aşısının üretimine başlanıyor

Avustralya'daki bir laboratuvar yeni tip koronavirüs aşısının üretimine başlıyor.
AstraZeneca'nın Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi.
Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.
Avustralya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve tedariki için üreticilerle 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalamış, aşının vatandaşlara ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti, vatandaşların ücretsiz Kovid-19 aşısına 2021 yılı başında erişebileceğini bildirmişti.
AA