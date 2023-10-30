Avustralya'daki kontrol altına alınamayan 80 orman yangını devam ediyor!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde henüz kontrol altına alınamamış yaklaşık 80 orman yangınıyla mücadele edilirken, durumun daha kötüye gitmesinin beklendiği belirtildi.

ABC News'un haberine göre, itfaiye etkilileri, bölgedeki ekiplere destek olmaları için diğer eyaletlerden yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. Eyalet genelinde yaklaşık 80 orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığı belirtilen açıklamada, özellikle eyaletin Tara bölgesinde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan yetkililer, bölgedeki bazı orman yangınlarının kasıtlı çıkarılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Queensland eyaletinde, son 10 günde 700'den fazla orman yangını çıktı. Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerindeki orman yangınlarında 2 kişi ölmüş, yaklaşık 11 bin hektarlık alan kül olmuştu. Queensland'te yangınların etkilediği bölgelerden 350 kişi tahliye edilmişti. AA

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