Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik getirilen yasaklar kapsamında kapatılan Broadmeadows Camisi'nde akşam ezanlarının hoparlörden okunmasına izin verildi.

Avustralya'daki Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume Belediyesi yönetiminin, Broadmeadows Türk İslam ve Kültür Cemiyeti (BTİKM) tarafından yapılan, "Ramazan boyunca akşam ezanlarının cami hoparlöründen halka açık olarak okunması" teklifini onaylamasıyla hoparlörden ilk ezan bugün okundu.

BTİKM Başkanı Ramazan Öztaş, zor zamanların yaşandığı günlerde Müslümanlara destek amacıyla yapılan başvuruyu onaylayan belediye yönetimine teşekkür etti.

Yaklaşık 5 haftadır kapalı olan camilerde teravih namazlarının da kılınmayacağından dolayı belediyeye müracaat ettiklerini belirten Öztaş, "Kovid-19'u dikkate alarak bu sene ramazan ayı boyunca her gün akşam namazlarında böyle bir uygulamaya müsaade ettiler. Güzel de bir şey oldu. Yıllardır dışarda okunmasını özlediğimiz bir şeydi ama okunmuyordu. Malum Avustralya'nın şartları buna müsait değil." ifadelerini kullandı.

Broadmeadows Camisi İmamı İhsan Küskü de cemaatsiz kalan camilerle ramazana girmenin hüznünü, akşam ezanlarının dışarıya sesli şekilde okunmasının da sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Küskü, "Bu sene evlerimizde teravihlerimizi ailelerimizle birlikte kılacağız. Ramazanı şerifi bu şekilde karşılamak bizim için hüzün verici bir durum. Geçen sene dolu dolu olan camilerimiz, bu sene sessiz ve sakin bir şekilde ramazanı karşılıyor." dedi.