Avustralya Nur Vakfı’na ödül

Maribyrnong Belediyesi tarafından 21 Şubat'ta düzenlenen törenle Avustralya Nur Vakfı Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.

Maribyrnong Belediyesi tarafından 21 Şubat'ta düzenlenen törenle Avustralya Nur Vakfı Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Nur Vakfının toplum gelişimi, manevi düşünce ve gelecekteki liderleri yetiştirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak görüldü.

Ödül töreninde Belediye Başkanı Cuc Lam “Avustralya Nur Vakfının dini hizmetleri, gençlerin güçlendirilmesi, kadın programları, eğitim ve kültürel dahil olmak üzere çeşitli girişimleriyle belediye sınırları içerisinde ve daha geniş topluluklarda birçok insanın hayatını önemli ölçüde maddi ve manevi pozitif yönde etkilemiştir dedi.

Cuc, konuşmasının devamında “Vakıf çok kültürlülüğü yayma anlayışı, birlik ve ilerleme aracılığıyla bireylere güç verme vizyonu, belediyemiz için yol gösterici bir ışık olmuştur. Avustralya Nur Vakfı bu ödülü fazlasıyla hak etmiştir” dedi.

Fatih Yargı, "Bu ödülü güzel topluluğumuz ve kuruluşumuz adına almaktan onur duyuyorum. Gönüllülerimiz, yardımcılarımız ve üyelerimiz sayesinde hizmetlerimizi daha fazla insanlara ulaştırma gayre içerisindeyiz diyerek Belediye Başkanına teşekkür etti.

İstanbul - Sedat Serdar

