Avustralya Nur Vakfı’ndan eyalet başkanına ziyaret

Avustralya Nur Vakfı’nca Viktorya Eyaletindeki yangınlar için toplanan yardımlar eyalet başkanına teslim edildi.

Aylardır süren orman yangınlarında zarar gören ahali için yardım kampanyası başlatan Avustralya Nur Vakfı, toplanan yardımları diğer Müslüman kuruluşlarla beraber eyalet Başkanı Danial Andrew’a teslim etti. Başkan Andrew, Müslümanların bu nazik davranışlarından ve Avustralya Nur Vakfı’nın yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden memnuniyetinle bahsetti. Vakıf başkanı Fatih Yargı, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Kendisini Nur Vakfı’nda görmekten mutlu olacağımızı ilettiğimizde, ‘Avustralya Nur Vakfını ziyaret etmekten mutlu olurum. Ramazan’da iftar yemeğine veyahut Cuma namazında beraber duâ da buluşabiliriz.’ şeklinde duygularını dile getirdi.” HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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