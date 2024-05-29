Avusturya’da ırkçılık raporu: Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı

Avusturya’da geçen yıl, Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı düzenlendiği, bunun ülkede Müslümanları hedef alan saldırıların kayıt altına alınmaya başlandığı 2015’ten bu yana en yüksek sayı olduğu bildirildi.

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin (Dokustelle Österreich) hazırladığı “2023 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların yüzde 50,1’ini kadınların, yüzde 19,5’ini erkeklerin oluşturduğu, mağdurların yüzde 30,4’nün ise cinsiyet belirtmediği belirtildi. Saldırıların yüzde 46,5’ini bireylerin yaptığı belirtilen raporda, yüzde 13’ünün çeşitli kurum ve kuruluşlarda yaşandığı, yüzde 7,3’ünün emniyet güçlerince gerçekleştirildiği, yüzde 6,1’inin çeşitli gruplarca düzenlendiği kaydedildi. AA

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