Aynı camiye iki hafta içinde ikinci saldırı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği’ne (DİTİB)’e bağlı Fatih Camii’ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddî hasar oluştu.

Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı. Sontheim DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı Ali Özdemir, dün sabah 04.30 sularında caminin giriş kapısının zorlandığını ve camının kırıldığını söyledi. Saldırılardan endişe duyduğunu belirten Özdemir, “Son iki hafta içinde camimize yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Bizler, cemaat ve üyelerimiz olarak endişe duyuyoruz. Her iki olayda fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz.” dedi. 18 Aralık’ta da saldırıya uğrayan caminin duvarına haç çizilmiş ve tabelâsı boyanmıştı. AA

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