Azerbaycan'da koronavirüs tehdidi: Vaka sayısı 9'a yükseldi

Azerbaycan’da İran’dan dönen 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısı 9’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı olarak koronavirüsle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, 3 vakanın daha tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, İran’dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İran’ın Kum şehrinde eğitim alan 2 Azerbaycanlı öğrenciye geri döndükten sonra yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan’da bu 3 kişi ile birlikte ülkedeki vaka sayısı 9'a yükseldi.

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