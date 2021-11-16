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17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Azerbaycan - Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor

16 Kasım 2021, Salı 20:39
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazlı, çatışmaların yaşandığı Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginliğin sürdüğünü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu açıkladı.

Ermenistan, Azerbaycan'ı tahrik etmeye devam ediyor

 

Eyvazlı, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Ermenistan ordusunun bir süredir sınırın Laçın ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerde bulunduğunu belirten Eyvazlı, provokasyonların bugün daha da yoğunlaştığını ve geniş kapsamlı hale geldiğini belirtti.

Eyvazlı, Ermenistan ordusunun sınırda bazı tepecikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de ani operasyon başlattığını, Başargeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin Azerbaycan mevzilerine top ve havan topları da kullanarak saldırdığını söyledi.

Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin yaralandığı bildiren Eyvazlı, "Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Düşmanın saldırılarını önlemek amacıyla Azerbaycan ordusu da Kelbecer ve Laçın istikametinde ivedilikle bir operasyon başlattı. Önce Ermeni güçlerinin hareketi kısıtlandı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildi. Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topu imha edildi. Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." dedi.

Eyvazlı, karşı tarafın provokasyonlarını önlemek için Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğunu bildirerek "Büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısı tamamen başarısız oldu. Erivan yönetiminin yeni provokasyon çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Sınırdaki gerginlik sürüyor. Durum Azerbaycan ordusunun kontrolü altındadır." diye konuştu.

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalarda dört Ermeni askerinin yaralandığı iddia edildi.

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Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda provokasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibreli havan topu ve topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık vermesi sonucu Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Sınırda durumun gergin olduğu ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'da Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

 

AA

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