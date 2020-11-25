BAE, Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu

Reuters haber ajansının ele geçirdiği BAE devlet belgesi, Körfez krallığının Türkiye dahil olmak üzere çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurduğunu gösteriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeyi ziyaret etmek için sadece 20 ülkenin vatandaşlarından önceden vize almalarını talep etmezken, geri kalan ülkeler içinden 13'ünün vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu.

Reuters'in ele geçirdiği devlet belgesi, BAE'nin Türkiye dahil olmak üzere çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurduğunu gösteriyor.

Bu ülkeler şunlar: Türkiye, Suriye, Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen, Cezayir, Tunus, Libya, Somali, Kenya.

18 Kasım'da yürürlüğe giren göçle ilgili bir genelgeye atıf yapan belgede, 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvurularının durdurulduğu bildirilirken, vize engeline istisnaların olup olmadığı belli değil.

Reuters'a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Kaynak, bu endişelerin neler olduğunu belirtmedi, vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini dile getirdi.