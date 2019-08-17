Bangladeş'te yangın: 50 bin kişi evsiz kaldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çıkan yangında 50 bin kişinin evi kül oldu.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Mirpur bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangın, 50 bin kişiyi evsiz bıraktı.
BBC'de yer alan habere göre, Dakka'nın "Chalantika" adlı gecekondu mahallesinde çıkan yangın nedeniyle 15 bin ev kullanılamaz hale gelirken, 50 bin kişi de evsiz kaldı.
Bölgedeki evlerin çatılarının plastikten olması da yangının büyümesinde etkili oldu.
Yangında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
AA