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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Başarım için dua eden tüm insanlara minnettarım'

12 Şubat 2020, Çarşamba 14:07
ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora, doğum yeri Eskişehir'deki hemşehrileriyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora, Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde kendisiyle irtibat kuran hemşehrileriyle görüşmesinde, 38 yıllık polis olduğunu belirtti.

 

Karaçay Türkü olan ailesiyle 1960'lı yıllarda Kafkaslar'dan Eskişehir'e geldiklerini dile getiren Bayçora, 1 yaşındayken ABD'ye göç ettiklerini anlattı.

 

Türkiye'nin yanı sıra Kafkaslar'da yaşayan bazı kişilerden tebrik telefonları aldığını aktaran Bayçora, şunları söyledi:

"Şu anda belli değil ancak bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Başarım için dua eden tüm insanlara minnettarım. Çok mutlu oldum. Medyatik bir insan değilim. Tüm Türk halkına, Kafkaslar'da ve ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. ABD'de yaşadığım bu olay çok ilgi gördü. Şimdi artık çalışmak zamanı."

"Geldiği zaman onun sevdiği tüm yemekleri kendisine ikram edeceğiz"

Dernek Başkanı Musa Korkmaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Mike Bayçora'yı kutlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Eskişehir'de 4 Temmuz'da yapacakları Uluslararası Toy Künü'ne, Bayçora'yı da davet ettiklerini bildiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Buradaki arkadaşları ile görüştüğü için mutlu oldu. Karaçaylılara özgün yemekler var. Onları çok sevdiğini ve özlediğini söyledi. Geldiği zaman onun sevdiği tüm yemekleri kendisine ikram edeceğiz. Onunla görüşmekten ve başarısından dolayı mutluluk duyduk."

AA

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