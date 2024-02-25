Baskılar geri adım attıramadı

İsrail’in Gazze Savaşı ile Nazi Almanyası’nın Yahudi Soykırımı’nı kıyasladıktan sonra İsrail’de ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen Brezilya’nın solcu lideri, geri adım atmadı.

Lula, “İsrail hükümetinin yaptığı savaş değil, soykırımdır” mesajını paylaştı. Artı Gerçek’in haberine göre, Lula, X’teki paylaşımında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığının, “savaş değil, Filistin halkına karşı soykırım” olduğunun altını çizdi. “Cezaevindeyken, hapisten çıkmak için hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ve özgürlüğü için haysiyetini feda etmeyeceğini söylediğini” hatırlatan solcu lider, “Özgür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yanayım. Bu Filistin Devleti, İsrail Devleti ile uyum içinde yaşasın” dedi.

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