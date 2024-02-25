"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Baskılar geri adım attıramadı

25 Şubat 2024, Pazar 23:51
İsrail’in Gazze Savaşı ile Nazi Almanyası’nın Yahudi Soykırımı’nı kıyasladıktan sonra İsrail’de ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen Brezilya’nın solcu lideri, geri adım atmadı.

Lula, “İsrail hükümetinin yaptığı savaş değil, soykırımdır” mesajını paylaştı.

Artı Gerçek’in haberine göre, Lula, X’teki paylaşımında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığının, “savaş değil, Filistin halkına karşı soykırım” olduğunun altını çizdi. “Cezaevindeyken, hapisten çıkmak için hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ve özgürlüğü için haysiyetini feda etmeyeceğini söylediğini” hatırlatan solcu lider, “Özgür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yanayım. Bu Filistin Devleti, İsrail Devleti ile uyum içinde yaşasın” dedi.

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Baskılar geri adım attıramadı

    Dünya İsrail’in suçlarını görmeye başladı

    İsrail’e sebze-meyve ihracatında şampiyonuz

    Emekli mağdur

    'Hayvancılıktan vazgeçiyoruz'

    Çöpler madeninde tehlike geçmedi

    Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    “Artık sizi savunacak yüzüm yok”

    Meclis seçime kadar kapanacak

    Fas'tan Gazze'ye destek ve dünyaya çağrı: "Gazze'deki soykırımı durdurun"

    Muğla'ya ve Antalya'ya sağanak uyarısı

    31 bin dolara satıldı

    Gazze'deki savaş, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı

    İsrailliler, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü

    İSLAM DÜNYASI NE ZAMAN UYANACAK? GÖZLERİNİZİ MAHŞER SABAHINDA MI AÇACAKSINIZ?

    5 yılda 845 taşınmaz özelleştirildi

    İspanya'daki apartman yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

    Nice yaşlara

    İşsize kaynak yok

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yasaklarda son perde: Kafes yasak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Teşekkürler
    Mehmet KARA

    Madem kutuplaştırmak kötü…
    Ali FERŞADOĞLU

    Vazifemiz demokratlara yardımcı olmaktır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yanlışta ısrar fayda vermez
    Ahmet Said Aydil

    Hakikat hangi yönde?
    Risale-i Nur'dan

    Mele-i A’lânın hadsiz sakinleri, Risale-i Nur’u alkışlıyorlar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Fikr-i infirâdî ve tasavvur-u şahsî - Kapanması gereken kapılar - 11
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.