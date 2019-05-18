Başörtüsü yasağına karşıyım

Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasanın kabul edilmesinin ardından Almanya’da da bu yönde bir tartışma başladı.

Başörtüsü üzerinden toplum kutuplaştırılıyor Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı Avusturya’da büyük tepki çeken tartışmalı karar! Almanya'da başörtüsü yasağı siyaseti ikiye böldü Thüringen eyaletinin Eğitim Bakanı Helmut Holter de Weimar şehrinde yaptığı açıklamada, Müslümanlara kendi dinlerini herkese gösterme ve yaşama imkânı vermek gerektiğinin altını çizerek, başörtüsü yasağına karşı olduğunu belirtti. Holter, “Birinin başörtüsü takıp takmadığından bağımsız olarak anayasadaki temel değerleri ve demokratik hümanist bir şekilde bir arada yaşamayı vurgulamak daha önemlidir” şeklinde konuştu. Almanya İslâm Konseyi Başkanı Burhan Kesici de Almanya’da böyle bir tartışma başlatılmasının gereksiz ve anlamsız olduğunu belirtti. Kesici, ilkokullarda başörtüsü yasağına ilişkin tartışmayı ayrımcı ve yaralayıcı bulduğunu vurguladı. “Bu tartışma Almanya’daki siyasetçilerin Müslümanlara karşı siyaset yaparak böylece gündeme gelmeyi amaçladıklarını gösteriyor” diyen Kesici, bu tartışmanın Alman okullarında Müslüman öğrencilerle öğretmenler arasında sorun teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

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