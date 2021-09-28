“Başörtüsü yasak” ilânı kalktı

Belçika’nın başşehri Brüksel’de bir ilkokulda işe alınacak kişinin “başörtüsüz olmasını” şart koşan iş ilanı yayından kaldırıldı.

Belçika’nın başşehri Brüksel’de bir ilkokulda işe alınacak kişinin “başörtüsüz olmasını” şart koşan iş ilânı yayından kaldırıldı. Belçika’daki iş ve işçi bulma kurumlarından biri olan Actiris, Sainte-Genevieve Katolik okulunun temizlik elemanı istihdam etmek için verdiği ilânında “Başörtüsü giyilmesi yasaktır.” ifadesinin yer alması üzerine ilânı askıya aldı. İlkokulun ilânının hukuki bakımdan inceleneceği, ardından nasıl olması gerektiği konusunda Actiris’in okulla temasa geçeceği bildirildi. Kurumun sözcüsü Romain Adam, Belçika basınına yaptığı açıklamada, “İlândaki üslûp, başörtüsü giyilmesini hedef aldığı için ayrımcılık ihtiva ediyor. Ancak diğer taraftan okul, kendi iç yönetmeliğine uygun olarak tarafsızlık politikası uygulamakta da özgür.” dedi.

Ayrımcı nitelik taşıyor

Okulun bulunduğu Brüksel bölgesi hükümetinin İstihdam Bakanı Bernard Clerfayt da sosyal medyadaki paylaşımında ilândaki ifadenin ayrımcı nitelik taşıdığını belirtti. İfadenin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Clerfayt, “Tabiî okul da kendi iç kurallarını uygulamada özgürdür.” dedi.