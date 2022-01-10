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10 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Batı Afrika ülkelerinden Mali’ye yaptırım kararı

10 Ocak 2022, Pazartesi 13:33
Batı Afrika ülkeleri, seçimleri geciktirdiği gerekçesiyle Mali’ye karşı ekonomik yaptırım kararı alırken, bu ülkeyle diplomatik ilişkileri askıya alacağını ve ortak sınırları kapatacağını açıkladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), tarafından yapılan ortak açıklamada, Mali’de 2020 yılında gerçekleşen askeri darbenin ardından söz verilmesine rağmen seçimlerin geciktirilmesinin “kabul edilemez” olduğu bildirildi.

Batı Afrikalı 15 ülkenin üyesi olduğu ECOWAS, tarafından yapılan açıklamada, Mali’deki geçici yönetiminin seçimlerin gelecek ay yapılması yerine 2025 yılı Aralık ayında düzenlenmesi önerisine sert tepki gösterildi.

Gana’nın başkenti Accra’da düzenlenen zirvede alınan kararda, seçimler için önerilen 2025 tarihinin “kesinlikle kabul edilemez” olduğu vurgulanarak, “Mali’de yasal olmayan askeri geçiş yönetimi bu şekilde halkı rehin alıyor.”denildi.

Alınan karar uyarınca hemen uygulanmaya koyulmak üzere üye ülkeler Mali ile kara ve hava sınırlarını kapatacak, gerekli olmayan finansal işlemler askıya alınırken, ECOWAS ülkelerindeki ticari bankalarda Mali devletinin varlıkları dondurulacak ve ülkeler Bamako’daki büyükelçilerini geri çekecek.

Yine Ortak Para Birliği (UEMOA) vereceği talimatla, Mali’nin bölgesel finansal pazarlara girişi engellenecek.

Mali hükümeti, yaptığı açıklamayla alınan kararlara tepki gösterdi ve yaptırımlara aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Batı Afrika ülkeleri, Mali, yaptırım kararı
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