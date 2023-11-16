Batı medyası İsrail’in ekmeğine yağ sürdü

Filistin’in İngiltere’deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Batı medyasının İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek, “İlk günden itibaren medyanın bu tür yanlış bilgilendirmelerinin hayatlara mal olacağını söyledik ve şimdi bakın ne hayatlara mal oldu” ifadesini kullandı.

Zomlot, İngiltere Parlamentosu’nun bir salonunda düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyükelçi Zomlot, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası Batı medyasının İsrail yanlısı tutumuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Ana akım Batı medyasının birçoğu İsrail propagandasının ekmeğine yağ sürdü ve yalan haberlerin birçoğunu tekrarladı” dedi. Bunun da İsrail’in Filistin halkına karşı tüm katliamları yapabilmesine yol açtığını söyleyen Zomlot, “İlk günden itibaren medyanın bu tür yanlış bilgilendirmelerinin hayatlara mal olacağını söyledik ve şimdi bakın ne hayatlara mal oldu.” diye konuştu. AA

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