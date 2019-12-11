“Batı Şeria’da ilhak” uyarısı

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, “Ürdün Vadisi veya işgal altındaki Batı Şeria’nın herhangi bir bölgesinin İsrail’e ilhakı konusundaki planları hayata geçirmemesi” yönünde uyardı.

Haaretz Gazetesi’nin internet sayfasında yer alan habere göre, Mandelblit, Netanyahu’ya, Ürdün Vadisi ya da Batı Şeria’nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria’dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi. Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nin İsrail’e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti. Kudüs - aa

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Orta Doğu liderlerine İsrail’le barış çağrısı

Eski İsrail Sefarad Baş Hahamı Shlomo Amar, Orta Doğu halklarının İsrail’le barış istediğini söyledi. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, Amar dün, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen konferans kapsamında Arap ve diğer Orta Doğu ülkelerinden din adamlarının yanı sıra Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ile bir araya geldi. Amar konferansta yaptığı konuşmada, “Orta Doğu halkları İsrail’le barış istiyor. Bu ülkelerin liderlerinin de korkmadan bunu desteklemesi lazım.” dedi. İsrail vatandaşlarının Bahreyn’i, Bahreynlilerinde de İsrail’i ziyaret etmesi temennisinde bulunan Amar, Orta Doğu liderlerine İsrail’le barışı teşvik etme çağrısı yaptı. Kudüs - aa

