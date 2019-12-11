"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

“Batı Şeria’da ilhak” uyarısı

11 Aralık 2019, Çarşamba
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, “Ürdün Vadisi veya işgal altındaki Batı Şeria’nın herhangi bir bölgesinin İsrail’e ilhakı konusundaki planları hayata geçirmemesi” yönünde uyardı.

Haaretz Gazetesi’nin internet sayfasında yer alan habere göre, Mandelblit, Netanyahu’ya, Ürdün Vadisi ya da Batı Şeria’nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria’dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi. Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nin İsrail’e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti. Kudüs - aa

***

Orta Doğu liderlerine İsrail’le barış çağrısı

Eski İsrail Sefarad Baş Hahamı Shlomo Amar, Orta Doğu halklarının İsrail’le barış istediğini söyledi. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, Amar dün, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen konferans kapsamında Arap ve diğer Orta Doğu ülkelerinden din adamlarının yanı sıra Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ile bir araya geldi. Amar konferansta yaptığı konuşmada, “Orta Doğu halkları İsrail’le barış istiyor. Bu ülkelerin liderlerinin de korkmadan bunu desteklemesi lazım.” dedi. İsrail vatandaşlarının Bahreyn’i, Bahreynlilerinde de İsrail’i ziyaret etmesi temennisinde bulunan Amar, Orta Doğu liderlerine İsrail’le barışı teşvik etme çağrısı yaptı. Kudüs - aa

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 82.3: Hak ve özgürlükler ihlal ediliyor

    Fransa alev alev

    "Ödülü verenler büyük utanç duymalı''

    Ahıska Türkleri unutulmadı

    Patates depoda yığıldı

    AKP, Kemalizm’i başkanlıkla sürdürüyor

    Demokrasimizin millî iradeyle bağı koptu

    Şehit TİM 47 personeli unutulmadı

    Kaybedeceği tartışmaya girdi

    Şehir Üniversitesi: İddialar asılsız

    Balıkesir art arda iki deprem

    15 Temmuz bağışları ile ilgili Oktay'dan açıklama

    AİHM’den Kavala’ya tahliye

    68 rektörün bilimsel atıf sayısı sıfır

    Nobel'e bir tepki de Bosna savaşında görev yapmış gazetecilerden

    Handke'nin Nobel'e layık görülmesine tepkiler devam ediyor

    Adalet Bakanlığı'ndan darbe davalarına ilişkin açıklama

    MGM, ilk ''kırmızı kodlu'' uyarısını yaptı

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    Kâğıt üzerinde kalmasın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye tamam... Sıra Libya’da mı?!
    Genel

    Kaybedeceği tartışmaya girdi
    Genel

    AKP, Kemalizm’i başkanlıkla sürdürüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul’da iklim değişikliği
    Faruk ÇAKIR

    Hak, hukuk, insan
    Genel

    Patates depoda yığıldı
    Genel

    Yüzde 82.3: Hak ve özgürlükler ihlal ediliyor
    Ahmet BATTAL

    Görevliler görevlileri göreve çağırsın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ömür dakikaları, insana geri dönecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.