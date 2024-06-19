Bayramın son gününde de Gazze yoğun saldırı altında!

İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'nin tüm kentlerine yoğun saldırılarını sürdürdü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde sığınmacı kampını hedef alan saldırıda 5 sağlık görevlisi katledildi.

Suudi Mahallesi'nde ise İsrail ordusunun hava saldırısında onlarca ev yıkıldı. Tel es-Sultan Mahallesi'ne de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlenirken, Gazze kentinde ise Zeytun Mahallesi'nde saldırılar nedeniyle bazı evler yıkılırken, bazı yapılarda yangın çıktı.

Gazze'nin tüm kentlerini hedef alan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 372 kişi katledildi, 85 bin 452 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'ya yaptığı baskınlarda Filistinlileri yaralayarak gözaltına aldı

İsrail askerleri, Nablus, Kalkilya, Tubas, Cenin, Ramallah ve El Halil kentlerinde baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, Kalkilya'da çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenlerken, Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Kızılay ekiplerinin Kalkilya'nın çeşitli hastanelerinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 4 Filistinliyi tedavi altına aldığı kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Tugayları ve Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayları'ndan yapılan ortak açıklamada, "direnişçilerin İsrail askerlerine karşı çıktığı, askerlerin birçok bölgede gerçek mermi ve patlayıcılarla şehre saldırdığı" belirtildi.

İsrail askerleri aynı zamanda Kalkilya'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus'ta ise İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlerken, kentte patlama sesleri duyuldu.

İsrail askerleri Ramallah kentine yaptıkları baskında da en az 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli katledildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli katledildi, 9 bin 185 kişi gözaltına alındı.