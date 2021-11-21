Belarus-Polonya sınırındaki dram devam ediyor

Belarus-Polonya sınırından Avrupa’ya geçmeyi amaçlayan göçmenler, Almanya’da yaşama umuduyla sınır bölgesindeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesindeki kişilerin büyük çoğunluğu Irak’ın kuzeyinden geliyor.

Vize alarak Belarus’a gelen, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda beklerken ümitlerini de kaybetmiyor.

Çok sayıda çocuk ve kadının aralarında bulunduğu 2 bin civarındaki kişi, ülkelerindeki zor koşullardan dolayı daha iyi bir yaşam için özellikle Almanya’ya gitme amacıyla ülkelerini terk etmiş durumda.

Polonya’nın sınırlarını açarak Almanya’nın kendilerini kabul etmesini bekleyen bu kalabalık, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında dikkatlerini AB’den gelecek haberlere çevirdi.

Lukaşenko, Merkel’e Polonya üzerinden bir koridor açarak sınır boyundaki 2 bin civarındaki göçmenin Almanya’ya gönderilmesi konusundaki mekanizma önerisinde bulunmuştu. Merkel’in bu öneriyi Avrupa Birliği (AB) ile görüşeceği belirtilmişti.

Göçmenlerin gerekçesi Irak’ta yaşam koşullarının zor olması

Irak Türkmenlerinden Mehmet, Kerkük’ten geldiğini ve Almanya’ya gitmek istediğini belirterek “Irak’ta bize bir şey vermeyecekler. Hakkımız yok orada. O yüzden buraya geldik.” dedi.

Mehmet, Irak’ın kuzeyinde Türkmenlerin ellerinden haklarının alındığına dikkat çekti.

Almanya’da çalışmak istediğini anlatan Mehmet, “Orada iş var, orada çalışırız.” diye konuştu.

Irak’tan gelen 13 yaşındaki Fırat, Belarus-Polonya sınırına, Almanya’ya gitme hedefiyle geldiklerini söyledi.

Fırat, Irak’ta yaşamanın zor, eğitimin de kötü olduğunu belirterek “Ben büyüyünce ne olacağım diye düşününce korkuyorum Irak’ta. Buraya Almanya’ya gitmek için geldim. Hedefim büyüyünce doktor olmak. Irak’ta bizim hakkımızı yiyorlar.” diye konuştu.

Polonya sınırına yakın ormanlık alanda 20 gün beklediklerini hatırlatan Fırat, “Irak’a gitmek istemiyoruz. Biz Almanya’ya gitmek istiyoruz. Okumak istiyoruz, bir yerimiz olsun istiyoruz.” dedi.

Irak'ın kuzeyinden gelen Royal Abdulvahid Ahmed, Almanya’ya veya Avrupa ülkelerinden birine gitmek istediğini belirterek “Çünkü benim ülkemde hayat yok.“ dedi.

Ahmed, 10 gün ormanda sınır boyunda yaşadığını ifade ederek kendileri için ayrılan kapalı alanda uyuyabildiğini dile getirdi.

Göçmenlerden Iraklı Süleyman da Belarus-Polonya sınırında Almanya’ya gitmek için beklediklerini ifade ederek “Çalışmak için, iyi bir gelecek, iyi bir iş için Almanya’ya gitmek istiyoruz. Benim bütün ümidim bu.” diye konuştu.

Ülkesinde iyi bir gelecek göremediğini anlatan Süleyman, sınırdaki bekleyişleri esnasında herhangi bir planı olmadığını, geleceklerini Almanya ve Avrupa’nın bildiğini ifade etti.

Süleyman, Avrupa’nın kendilerine yardım etmesi halinde iyi bir geleceğe, ümide ve hayale sahip olacağını dile getirdi.

Irak’tan Belarus’a gelerek Avrupa’ya gitmek isteyen Muhammed de Irak’ta yaşamak için yeteri kadar para kazanamadıklarını anlattı. Muhammed, “Orada verilen 300-400 dinarla ailemizi geçindiremiyoruz. Sekiz kişiyiz ve kirada kaldığımız için tahammül edemedik.“ dedi.

Suriye’nin Humus şehrinden gelen Yusuf Maruf da Almanya’ya gitmek istediğini belirterek "Suriye’de evimiz yok. Orada hayat kötü. Benim Almanya’ya gitmem lazım. Ardından ailem Almanya’ya gidecek. Çünkü Suriye’de hayat yok." diye konuştu.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.