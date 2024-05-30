Belçika’da İsrail’e akademik boykot

Belçika’daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Açıklamada, ilişkilerin, İsrail’in UAD’nin 24 Mayıs’ta aldığı İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçları araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmettiği kararlarına uyması halinde yeniden başlatılacağı ifade edildi. Öte yandan açıklamada, “İsrailli esirler koşulsuz serbest bırakılana kadar” Filistin üniversiteleriyle de anlaşma yapılmayacağı belirtildi. AA

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