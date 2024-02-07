Belçika’dan örnek kararlar

Belçika’daki 6 bölge hükümetinden ikisi olan Başkent Brüksel ve Valonya, askeri teçhizat ihracatının yanı sıra, hem sivil hem askeri amaçlar için kullanılabilecek mal ve teknolojilerin İsrail’e ihracatını yasaklama ve transit lisanslarının verilmesini de sınırlama kararı aldıklarını duyurdu.

Başkent Brüksel Hükümeti’nin Devlet Sekreteri Ans Persoons ve Valonya Hükümeti’nin Başbakanı Elio di Rupo, yaptıkları ortak basın açıklamasında, İsrail’e çift kullanımlı malların ihracatını da yasaklayacaklarını bildirdi. Açıklamada mal ve teknolojilerin yalnızca sivil amaçlı kullanılacağının kanıtlanamaması, askeri kapasiteyi güçlendirecek nitelikte olmaları halinde bunların İsrail’e ihracatının engelleneceği ifade edildi. İsrail’e ve işgal altındaki bölgelere gönderilecek malların üretimine yönelik lisanslarda azami düzeyde dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, anlaşmanın ayrıca transit lisansları da kapsadığı belirtildi. Açıklamada 2009’da alınan bir karar uyarınca bu hükümetlerin İsrail’in askeri yeteneklerini güçlendirecek herhangi bir teçhizat ihraç etmediği hatırlatıldı. AA

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