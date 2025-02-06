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6 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Beyaz Saray'dan çelişkili Gazze açıklamaları

06 Şubat 2025, Perşembe 14:16
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesinden kastının "geçici olarak yerleştirme" olduğunu savunan Beyaz Saray, Filistinlilerin daha sonra kendi evlerine dönmeleri konusunda ise bir taahhütte bulunmadı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın, Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme planına dair açıklamalarına "açıklık" getirdi.

ABD'li sözcü, Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere "geçici olarak" yerleştirilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı ancak Filistinlilerin Gazze yeniden inşa edildikten sonra evlerine geri dönmeleri konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Karoline Leavitt, "Başkan'ın, Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim." dedi.

Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi yerlere geçici mi yoksa kalıcı mı yerleştirileceğine ilişkin ısrarlı sorulara yanıt veren Leavitt, "geçici yeniden yerleştirme" ifadesini kullandı.

Mısır ve Ürdün'e "Filistinlileri kabul edin" çağrısı

Bu süreçte Trump'ın, başta Mısır ve Ürdün'le görüşmeler yaptığını ve bu iki ülkenin Filistinlilerin geçici olarak buralara yerleştirilebilmesine olumlu bakacaklarını umduklarını vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump, bölgedeki ortaklarımızdan, özellikle de Mısır ve Ürdün'den, evlerini yeniden inşa edebilmemiz için Filistinli mültecileri geçici olarak kabul etmelerini beklediğini çok açık bir şekilde ifade etti." diye konuştu.

Gelecek hafta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geleceğini hatırlatan Leavitt, bu görüşmede Gazze'nin yeniden inşası sürecine ilişkin detayların ele alınacağını söyledi.

Leavitt, "Burası bir yıkım alanı. Su yok, elektrik yok. Başkan bu kişilerin barış içinde yaşamasını istiyor. Bu çok cesur yeni planla bunu yapmaya kararlı." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Leavitt, Trump'ın Gazze'ye asker gönderme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirterek, Trump'ın dünkü ifadelerinin bir "taahhüt" olmadığını kaydetti.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

AA

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