Biden, Bennett’e istediğini vermedi

Uzmanlar, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in ABD Başkanı Joe Biden’la geçen hafta Beyaz Saray’daki ilk görüşmesinde karşılıklı “dostluk” ifadeleri dışında pratikte çok fazla sonuca ulaşılmadığını ifade ediyor.

Afganistan’ın başşehri Kabil’de 26 Ağustos’ta meydana gelen terör saldırısının ardından ABD’nin isteği üzerine bir gün ertelemeyle 27 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmede, Bennett ile Biden’ın “bazı konularda” başarılı gelişmeler kaydedilmesi konusunda istekli oldukları belirtiliyor. İsrail’in beklediği yaklaşık 1 milyar dolarlık askerî yardım Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Başkan Biden tarafından onaylanmasına rağmen henüz ABD Kongresi’nden geçmedi. İsrail konusunda uzman Vedi Ebu Nassar, görüşmedeki gündem maddelerinden İran konusuna değinirken, “Biden, İran dosyasında Bennett’e istediğini vermedi. Siyasî sürece ilişkin takvimden bahsetmedi. Diğer seçeneklere değindi, ancak askeri seçenekten bahsetmedi.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.