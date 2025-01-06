Biden’den giderayak İsrail'e soykırım desteği

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'li yetkililer, İsrail ile savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da içeren 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini Kongre'ye "gayriresmî" olarak bildirdi.

ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın görev süresi dolmadan İsrail ile yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı anlaşması hakkında Kongre'nin bilgilendirildiğini açıkladı. ABD'nin İsrail'in güvenliğinin sağlanması için desteğini sürdüreceğine işaret eden yetkili, "Başkan (Joe Biden) İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak vatandaşlarını savunma, İran ve onun vekil örgütlerinin saldırganlığını caydırma hakkı olduğunu açıkça ifade etti. İsrail'in savunması için gerekli kabiliyetleri sağlamaya devam edeceğiz." dedi. AA

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