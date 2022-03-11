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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Biden: Rusya ile 'ticari ilişkilerimizi' askıya aldık

11 Mart 2022, Cuma 19:16
Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Ukrayna halkına desteklerinin her zaman sürdüğünü ve kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." ifadesini kullandı.

Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan "en ayrıcalıklı ülke" statüsünü Rusya'dan geri çektiklerine işaret ederek, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtti.

ABD ile Rusya arasındaki ticaretin de "Daimi Normal Ticari İlişkiler (PNTR)" olarak adlandırıldığına işaret eden Biden, "PNTR'ı kaldırarak, Rusya'nın ABD ile ticaret yapmasını zorlaştıracağız." dedi.

Kongrenin birçok konuda ayrıştığını ancak Ukrayna'ya destek için birleştiğini belirten Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Rusya'ya ithalat yasağı

Biden, "Ayrıca Rus ekonomisinin imzası niteliğinde olan deniz ürünleri, votka ve pırlanta dahil belirli ürünlerin ithalatını yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

Putin'i köşeye sıkıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Biden, G7 ülkelerinin Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan da borç almasını engellemek için çalıştığını kaydetti.

AA

Etiketler: Biden, Rusya, ticari ilişkiler
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