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30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Biden yönetimi savunma alanında İsrail'le çalışıyor

30 Eylül 2024, Pazartesi 12:43
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Başkan Joe Biden yönetiminin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürmesinin ardından İran tarafından gelecek olası bir saldırıya karşı İsrail ile ortak çalıştığını ileri sürdü.

Trump'ın önde gelen müttefiklerinden Graham, CNN'in "State of the Union" programına konuk oldu.

Graham, ABD yönetiminin İran tarafından gelecek olası bir saldırıyı önlemek için İsrail ile çalıştığını öne sürdü.

Biden yönetiminin artan küresel gerilimlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda "hiçbir fikri olmadığını" savunan Graham, "İran söz konusu olduğunda korkudan felç oluyorlar." ifadeleriyle yönetimi eleştirdi.

Graham ayrıca Biden yönetiminin, İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalarını sürdürdüğünü ve bunun hükümet için bir "utanç" olduğunu söyledi.

AA

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