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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Binlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

20 Ocak 2020, Pazartesi 22:57
Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 5 bin göçmen, Meksika sınırına ulaştı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmenlerin, Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı Rodolfo Robles ve Hidalgo sınır kapılarındaki bekleyişi sürüyor.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı binlerce göçmen, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a sınırları açma çağrısı yaptı.

Güvenlik güçleri, sınırı illegal yollarla geçmeye çalışan kişilere karşı önlemlerini arttırırken, Ulusal Savunma Sekreterliği (SEDENA) ile Ulusal Göç Enstitüsü'ne (INM) bağlı yetkililer, yığılmanın önüne geçmek amacıyla sınıra geldi.

Sınırda bekleyen göçmenlerin sayısı 5 bine ulaştı.

Görüntülerde, göçmenlerin "Yaşasın Meksika", "Güzel Meksika" şeklinde sloganlar attıkları duyuluyor.

Meksikalı yetkililer hoparlörden göçmenlere seslenerek, "Kendinizi insan kaçakçılarına maruz bırakmayın, Meksika sizlere iş fırsatı sunuyor. ABD'nin size iş imkanları sunacağı söylentisi yalandır. Aksine sizi kendi ülkelerinize hemen iade edecek." şeklinde konuştu.

Meksikalı otoritelerin herhangi bir düzensizliğin önüne geçmek için kapattığı bölgede, göçmenlik idaresi yetkililerinin yalnızca belgeleri olanların içeri alınacağını duyurması üzerine dün kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Sorunun, yetkililerin sükunet çağrısıyla çözülmesinin ardından sınırdan küçük gruplar halinde girişlere izin verilmeye başlanmıştı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

AA

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