İki günlük Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı olan Ürdün’de Kral Abdullah’la görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Ürdün Kralı’yla Akabe kentinde gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Scholz, “Şu an durumun daha da kötüye gitmesini engelleyecek her şeyi yapmak zorunda olduğumuz çok açık” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlemeye hazırlandığı kara operasyonuyla ilgili eleştirisini de yineleyen Scholz, “Böylesi bir saldırı sonucunda karşılaşılacak büyük can kaybının tüm barışçıl gelişmeleri fazlasıyla zorlaştıracağına inanıyorum” dedi. Alman lider, “İsrail’deki birçok insan da bunu biliyor” diye ekledi.

DW Türkçe’nin haberine göre Scholz, ABD Başkanı Joe Biden gibi kendisinin de böyle bir kara operasyonu gerçekleştirilecekse “can kayıplarının daha da artmaması için her şeyin çok ama çok dikkatli şekilde yapılmak zorunda olduğunu” düşündüğünü sözlerine ekledi.

Haber Merkezi