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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bir grup avukat mülteci ölümlerinden AB'yi sorumlu tuttu

03 Haziran 2019, Pazartesi 21:13
Bir grup avukat, Akdeniz'de binlerce mültecinin boğularak ölmelerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler aleyhine suç duyurusunda bulundu. Avukatlar AB'yi ve 28 üyesini, "insanlığa karşı suç işlemekle" itham etti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yapılan başvuruda, Akdeniz'deki mülteci ölümlerinin, AB'nin göç politikalarından kaynaklandığı iddia edildi.

Başvuruda, AB'nin bu politikalarla, "diğer mültecilere gözdağı vermek için denizdeki sığınmacıları kurban ettiği" savunuldu.

Suç duyurusunda, özellikle son dönemde Avrupa'ya yönelik mülteci krizinde önemli rol oynayan İtalya, Fransa ve Almanya hedef alındı.

UCM'ye sunulan 245 sayfalık başvuru belgesinde, AB'nin 2014 yılından itibaren "bedeli ne olursa olsun, Libya'dan Avrupa'ya mülteci geçişini engellemek istediği" vurgulandı.

Avukatlara göre, "AB'nin caydırıcı politikaları" sonucu 40 bin sığınmacı, Libya'daki kamplarda mahsur kaldı.

BBC Türkçe

Etiketler: mülteci, AB, avukat
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