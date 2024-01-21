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21 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

21 Ocak 2024, Pazar 14:07
Gazze’deki El İsra Üniversitesi, bu hafta İsrail güçleri tarafından yok edilip, Gazze’de haritadan silinen son büyük kamu binası oldu. Gazze’deki savaş, bölgede şu ana dek görülmemiş büyüklükte bir can kaybına yol açtı. Üst düzey bir BM yetkilisi, BBC’ye yaptığı açıklamada, Gazze’deki yaygın yıkımın “kayıp bir genç kuşağa” yol açacağını söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 25 bin Filistinlinin öldürüldüğünü söylüyor. OCHA son güncellemesinde Gazze’deki konutların en az yüzde 60’ının “yok olduğunu ya da hasar aldığını” belirtti. Her 10 okuldan dokuzunda “ağır hasar” var. Hastaneler, kamu binaları ve elektrik şebekeleri de ağır hasarlı. Phillippe Lazzarini, UNRWA Genel Başkanı. UNRWA’nın sorumluluk alanı Filistinli mülteciler. Savaşın başlamasından bu yana Gazze’ye yaptığı dördüncü ziyaretten yeni döndü.

Lazzarini “Şu anda ilk ve ortaokul sisteminde yarım milyondan fazla çocuk var. Tamamen yıkılmış evlere insanları geri götüremezseniz, çocuklar nasıl okula geri dönecek?” diye soruyor ve ekliyor: “Ve korkarım, burada bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.”

Haber Merkezi

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