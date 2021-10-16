BM, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı.

BM Genel Kurul Başkanlığı sözcüsü Monica Groelli, Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid’in düzinelerce insanın ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Groelli, Şahid'in saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu aktardı. Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi vefat etmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi vefat etmişti. Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. AA

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