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17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

BM ayağa kalkmalı

16 Eylül 2021, Perşembe 23:27
BM yeni Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, özellikle salgın hastalık, iklim değişikliği gibi konularda BM üyesi 193 ülkenin sorunları çözmek için artık ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı’nı önceki gün Volkan Bozkır’dan devralan Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, bir yıl boyunca başkanlık edeceği genel kurul için görüş ve vizyonunu anlattı. Shaid, özellikle salgın hastalık, iklim değişikliği gibi konularda BM üyesi 193 ülkenin sorunları çözmek için artık ayağa kalkması gerektiğini, kendi başkanlık döneminde bunu sağlayacağını söyledi. BM 76. Genel Kurul Başkanı Shaid, Hindistan ile Sri Lanka’nın güney batısındaki adalardan oluşan 530 bin nüfuslu küçük bir ada ülkesinden geliyor. Shaid, yeni başladığı görevinden önce Maldivler’in dışişleri bakanlığını yürütüyordu. Shaid yeni göreviyle yaklaşık sekiz milyarlık bir dünya nüfusunun sorunlarına çözüm geliştirmeye çalışacak. Shaid, başkanlık ettiği genel kurul için, ”BM Genel Kurulu 193 ülkenin temsil edildiği tek organdır. Bu kurul bir konuda karar verdiğinde uluslar arası vicdandır.” dedi.

Birlik olursak dünyanın tamamını aşılayabiliriz

Shaid, önceliğinin iklim değişikliği ve aşılara âdil erişim, cinsiyet eşitliği gibi konular olacağını belirterek, “İnsanlığın bu vesileyle ayağa kalkacağına dair umudumu asla kaybetmeyeceğim. Son 18 ayda yaşadığımız yıkım, umutsuzluk ve kalp kırıklığı göz önüne alındığında, BM‘nin tüm uluslararası toplumu kapsayan bir dünya organı olma zamanının geldiğine gerçekten inandım. 193 ülkenin tamamında ayağa kalkmanın zamanı artık geldi. İnsanların çok ihtiyaç duyduğu umudu vermek için artık birlik olmamızın zamanı geldi. Salgının bu korkunç zamanlarında, insanlığın en iyi halini gördük. Ön saflardaki insanların ciddi fedakarlıklarını gördük. Doktorların, hemşirelerin, başkalarına yardım etmek için nasıl hayatlarını tehlikeye attıklarını gördük. Umut budur. Bu dönemde yaşadığımız şeyler insanlığa umut veriyor. Herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığı çok açık. ” dedi.

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