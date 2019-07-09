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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

BM: Cinayetlerde savaşlardan beş kat daha fazla insan öldü

09 Temmuz 2019, Salı 10:37
Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısının savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde ölenlerden beş kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin açıkladığı rapora göre, 2017 yılında dünya genelinde 464 bin kişi cinayete kurban giderken, aynı yıl savaş ve çatışmalarda 89 binden fazla kişi öldü, 26 bin kişiyse terör eylemleri sonucu öldü.

Raporda cinayet kurbanlarının silahlı çatışmalar ve savaşlarda ölenlerden beş kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

En yüksek cinayet oranları Orta Amerika'da

Dünya genelindeki cinayetlerin yüzde 19'u organize suçlardan kaynaklanırken, en yüksek cinayet oranları da organize suçların ve çete şiddetinin yaygın olduğu Orta Amerika'da görüldü. Orta Amerika'da her 100 bin kişiden 62,1'i cinayete kurban gitti.

Rapora göre cinayet oranlarının en düşük olduğu yerler ise Asya, Avrupa ve Orta ve Güney Pasifik'teki ada devletleri.

Kadın cinayetlerinin yüzde 58'i aile içi şiddetten kaynaklanıyor

Raporda ayrıca aile içi şiddet nedeniyle öldürülen kadınların oranında da artış yaşandığına ve kadın cinayetlerinin yüzde 58'inin aile içi şiddetten kaynaklandığına dikkat çekildi.

AA

Etiketler: bm, cinayet
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