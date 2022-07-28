BM'den Belarus ve Polonya'ya çağrı: Sığınmacıları geri itmeyin

BM, Polonya ve Belarus'a, sınırlarından geçmek isteyen mültecileri geri itme uygulamasını sonlandırma çağrısında bulundu.

12-25 Temmuz'da Polonya ve Belarus'ta sınır bölgelerini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya hükümetinin kısa zamanda Ukraynalı sığınmacılara yönelik gösterdiği misafirperverlikten çok etkilendiğini belirterek, "Aynı zamanda Polonya halkını, Ukraynalı sığınmacılara gösterdiği dayanışma ve cömertlikten ötürü tebrik etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın Ukraynalı sığınmacıları misafirperverlikle ağırlarken diğer ülkelerden sığınmacı ve göçmenleri kabul etmemesine tepki gösteren Morales, "Uygulanan çifte standardın, üçüncü ülke vatandaşları nezdinde ayrımcılığa uğramış hissi yaratmasını endişeyle not ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklar, hamile kadınlar ve akli yönden kötü durumdaki kişileri serbest bırakın"

Morales, Belarus sınırında da sığınmacıların geçici lojistik merkezlerinde tutulduğu bilgisini paylaşarak, "Çocuklar ve korumasız kişiler, göç statülerinden ötürü tutulmamalı. İlgili yetkililere, yalnız halde ve aileleriyle gelen çocuklar başta olmak üzere hamile kadınlar ve akli yönden kötü durumdaki kişileri serbest bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sığınmacıların zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünün ve can kayıpları meydana geldiğinin altını çizen Morales, Polonya ve Belarus hükümetlerinin "daha fazla can kaybını önlemek ve göçmenlerin haklarını korumak için geri itmeleri sonlandırması gerektiğini" vurguladı.