"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

BM'den Belarus ve Polonya'ya çağrı: Sığınmacıları geri itmeyin

28 Temmuz 2022, Perşembe 18:03
BM, Polonya ve Belarus'a, sınırlarından geçmek isteyen mültecileri geri itme uygulamasını sonlandırma çağrısında bulundu.

12-25 Temmuz'da Polonya ve Belarus'ta sınır bölgelerini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya hükümetinin kısa zamanda Ukraynalı sığınmacılara yönelik gösterdiği misafirperverlikten çok etkilendiğini belirterek, "Aynı zamanda Polonya halkını, Ukraynalı sığınmacılara gösterdiği dayanışma ve cömertlikten ötürü tebrik etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın Ukraynalı sığınmacıları misafirperverlikle ağırlarken diğer ülkelerden sığınmacı ve göçmenleri kabul etmemesine tepki gösteren Morales, "Uygulanan çifte standardın, üçüncü ülke vatandaşları nezdinde ayrımcılığa uğramış hissi yaratmasını endişeyle not ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklar, hamile kadınlar ve akli yönden kötü durumdaki kişileri serbest bırakın"

Morales, Belarus sınırında da sığınmacıların geçici lojistik merkezlerinde tutulduğu bilgisini paylaşarak, "Çocuklar ve korumasız kişiler, göç statülerinden ötürü tutulmamalı. İlgili yetkililere, yalnız halde ve aileleriyle gelen çocuklar başta olmak üzere hamile kadınlar ve akli yönden kötü durumdaki kişileri serbest bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sığınmacıların zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünün ve can kayıpları meydana geldiğinin altını çizen Morales, Polonya ve Belarus hükümetlerinin "daha fazla can kaybını önlemek ve göçmenlerin haklarını korumak için geri itmeleri sonlandırması gerektiğini" vurguladı.

Etiketler: BM, Belarus, Polonya, çağrı, göçmen
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralyalı vekil: Başörtüsünü gururla takın

    Biden: Ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

    BM'den Belarus ve Polonya'ya çağrı: Sığınmacıları geri itmeyin

    Berlin'de enerji tasarrufu kararı: 200 yapı gece ışıklandırılmayacak

    Filistin Başbakanı'ndan Almanya'ya çağrı: Filistin'i tanıyın

    ABD ekonomisi yüzde 0,9 daraldı

    Yahudi yerleşimciler bir Filistinlinin evini ele geçirdi

    BM: Tunus'u desteklemeye hazırız

    Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez görüşecekler

    Çin'de "turuncu alarm'' sürüyor

    Myanmar'a 'idam' tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz

    ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanma tehdidi

    İngiltere’de 24 saatlik demir yolu grevi

    Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi kararı

    DSÖ: 78 ülkeden 18 bin maymun çiçeği vakası var

    'Maymun çiçeği' rehberi hazırlandı

    Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 kişi yaralandı

    Kriz, üniversite eğitimini de vuruyor

    “Grip oldum”, yerini “Covid oldum”a bırakıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her kemalin bir zevali var
    Mikail YAPRAK

    Sahi, biz dindar mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdoğan’a dava açacağım
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Peygambere nasıl vahiy gelirdi?
    Risale-i Nur'dan

    Bizi mahveden; cehalet, zaruret ve husumettir
    Genel

    Bu neyin hırsı?
    Faruk ÇAKIR

    Bizdeki saraylara örnek olsun
    Mehmet Asıf Işık

    Görenlerde azamet hissi uyandırıyor
    Genel

    “Grip oldum”, yerini “Covid oldum”a bırakıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.