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19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

BM'den kıtlık ve kitlesel göç uyarısı

19 Mayıs 2022, Perşembe 08:38
BM Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş'' olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Küresel gıda güvenliğine dikkati çekmek için BM Genel Merkezinde düzenlenen bakanlar düzeyi toplantısında konuşan WFP Direktörü David Beasley, ''Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın.'' dedi.

Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş'' olduğunu söyleyen Beasley, limanlar açılmazsa ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise küresel açlık seviyesinin yeni bir rekora doğru gittiğini ve ciddi derecede gıda güvensizliği ile karşı karşıya olanların son iki yılda 135 milyondan 276 milyona çıktığını söyledi.

500 binden fazla kişinin kıtlık koşullarında yaşadığına dikkati çeke Guterres, bu rakamın 2016'dan beri yüzde 500 arttığını kaydetti.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın buğday ve arpa ihtiyacının neredeyse üçte birini ve ay çiçek yağı ihtiyacının yarısını karşıladığını belirten Guterres, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden yapılabilmesi için, Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile yoğun temas içinde olduklarını ifade etti.

AA

Etiketler: BM, kıtlık, kitlesel göç
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