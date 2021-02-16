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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

BM’den küresel gıda kıtlığı uyarısı

16 Şubat 2021, Salı 18:00
BM ÖZEL ELÇİSİ AGNES KALİBATA, “GIDA SİSTEMLERİ, KOVİD-19 YÜZÜNDEN KÜÇÜLDÜ. GIDA PAHALANDI, BAZI YERLERDE DE İNSANLAR İÇİN ERİŞİLEMEZ HALE GELDİ. GIDA SORUNU BU YIL ÖNCEKİNDEN DAHA ÂCİL” DEDİ.

2021 Gıda Sistemi Zirvesi’nden sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Özel Elçisi Agnes Kalibata, yoksul ülkelerin bu yıl, koronavirüs salgınının sebep olduğu yüksek gıda fiyatları dolayısıyla gıda kriziyle karşı karşıya kalma riskinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kalibata, Guardian gazetesine yaptığı açıklamasında, “Gıda sistemleri, Kovid-19 yüzünden küçüldü. Gıda pahalandı, bazı yerlerde de insanlar için erişilemez hale geldi. Gıda sorunu bu yıl öncekinden daha âcil” ifadesini kullandı.​ BM yetkilisi, koronavirüsün özellikle piyasaları vurduğunu, karantinalar yüzünden marketlerin kapalı olduğu, bunun da çiftçilerin durumunu kötüleştirdiğini kaydetti.

 

Krizle karşı karşıya

Gıda fiyatlarında önemli artış ve gıda kıtlığı ile karşı karşıya olan Kenya, Somali ve Etiyopya gibi Afrika ülkelerinin durumunu, beklenen şiddetli kuraklık sezonunun daha da karmaşık hale getirdiğini söyleyen Kalibata, “Gıda sistemleri geçen yıl baskıya dayanabildi. Hükümetler, BM’nin, sınırların kapanmaması ve tarifelerin belirlenmesi yönündeki tavsiyelerine kulak verdi. Ayrıca geçen yılki hasat da iyiydi. Fakat insanlar geçen yıl boyunca bütün gıda, malî kaynaklarını, yakınların yardımlarını tüketti ve şimdi tek başına, destek olmadan krizle karşı karşıya kaldılar” dedi. Kalibata, “Bu yıl ekonomik gerilime sebebiyle çok daha ciddî sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dünya genelinde, her yerde oluyor” diye ekledi.

 

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