BM’den Myanmar'a tecrit çağrısı

BM Myanmar Uluslararası Bağımsız Gerçekleri Bulma Komisyonu (FFM) uluslararası topluma yaptığı çağrıda Myanmar ordusuna malÎ tecrit uygulanmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Myanmar Uluslararası Bağımsız Gerçekleri Bulma Komisyonu (FFM) uluslararası topluma yaptığı çağrıda Myanmar ordusuna malî tecrit uygulanmasını istedi. BM komisyonu dünya ülkelerinden Myanmar ordusuna verilen malî ve diğer her türlü desteği kesmesini istedi. Komisyon ayrıca Myanmar ordusu komutanlarının, aleyhlerindeki savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve soykırım iddialarıyla ilgili bütün soru ve suçlamaların cevaplarının bulunup açıkça soruşturulması için güvenilir bir uluslar arası mahkemenin karşısına çıkması gerektiğini kaydetti. FFM Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar’daki çatışmaları sonlandırmak, göçe zorlanan milyonlarca Arakanlı sivilin de aralarında bulunduğu insanların haklarını korumak için gerekli bütün tedbirlerin derhal alınması gerektiğini kaydetti.

Somut adım yok

Komisyona bağlı uzmanlar, 3 Mayıs’tan itibaren bölgedeki çeşitli ülkelere yaptıkları ziyaretlerde, hükümet yetkilileri, BM’ye bağlı kuruluşların bölgesel temsilcilikleri ve çok sayıda kişi, sivil toplum örgütleri, kuruluşla bir araya geldi. Darusman, on günlük Bangladeş, Malezya, Tayland ve Endonezya ziyaretlerinin sonrasında yaptığı açıklamada, Myanmar’da yaşanan krizin çözülmesi yönünde somut bir adım atılmadığını kaydederek durumun hale belirsiz olduğunu söyledi. Komisyon daha önce BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu 444 sayfalık raporda, Myanmar ordusunun ülke genelinde etnik azınlıkların insan haklarını vahşice ve sistematik olarak nasıl ihlal ettiğini belgelemişti.