BM Genel Sekreteri, Odessa'ya yapılan saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in saldırıları kınadığı bildirildi. Açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na bugün yapıldığı bildirilen saldırıları açık bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi. Öte yandan açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya atıfta bulunularak "Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından dün verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanması zorunludur." ifadesi kullanıldı. AA

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