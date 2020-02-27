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28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

BM: İdlib ve Hama'daki saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz

27 Şubat 2020, Perşembe 22:50
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib ve Hama'da devam eden hava saldırıları ve bombardımanların "insani açıdan yıkıcı sonuçlar doğurduğunu" ve sivil ölümlerin artmasından "çok büyük endişe" duyduğunu bildirdi.

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

BM Cenevre Ofisindeki toplantının ardından yazılı açıklama yapan Rochdi, "Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri gerginlikler, yıkıcı insani sonuçlara neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rochdi, Çalışma Grubu üyesi ülkelere, bölgedeki sivillerin korunması ve insani yardımlar için acil ateşkes çağrısı yaparak, isim vermeden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti.

"Birden çok çocuğun donarak öldüğüne dair raporlar var"

Bölgede, 1-25 Şubat'ta 44'ü çocuk en az 134 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 sağlık kuruluşu ve 15 eğitim kurumunun da vurulduğunu aktaran Rochdi, "Hava saldırıları ve topçu atışları, İdlib ve Hama'da düzinelerce topluluk ve köyleri (olumsuz) etkilemeye devam ediyor. Çocuklar da dahil siviller öldürülmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rochdi, 1 Aralık 2019'dan bu yana bölgeye yönelik saldırıların 1 milyon sivili yerinden etmeye zorladığını vurgulayarak, "Birden çok çocuğun donarak öldüğüne dair raporlar var. Kuzeybatıdaki sivillerin ihtiyaçları, insani müdahale kapasitesini aşmaktadır." uyarısında bulundu.

Rochdi, uluslararası toplumun da bölgedeki sivillere yapılan saldırılarda ortak sorumluluk taşıdığını kaydetti.

AA

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