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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

BM: İsrail’in ilhak planı, 'Filistin Devleti'nin sonu!

22 Haziran 2020, Pazartesi 21:50
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Filistinli gruplar tarafından Batı Şeria’nın Eriha kentinde düzenlenen “ilhak karşıtı” gösteride yaptığı konuşmada, “İsrail’in ilhak planı uluslararası hukuka aykırıdır. Bu plan, barış ve Filistin Devleti’nin kurulması hayalini sona erdiriyor.” dedi.

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Hamas'tan çağrı

 

 

Uluslararası topluma, Filistin Devleti’nin kurulmasını sağlayacak müzakereler çerçevesinde barış sürecini kurtarmak üzere harekete geçme çağrısı yapan Mladenov, “Uluslararası toplum 25 yıldır Filistin Devleti’nin kurulması için çaba sergiledi. Dolayısıyla bu hedefin gerçekleşmesi için de çabasını sürdürmeye devam etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Eriha’da büyük gösteri

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih başta olmak üzere Filistinli gruplar tarafından, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına tepki göstermek için Eriha'da düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

Gösteriye Filistin Yönetimi’nin üst düzey yetkililerinin yanı sıra, Ürdün, Çin, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin nezdindeki diplomatik temsilcileri de iştirak etti.

Öte yandan, İsrail güçleri ise, Batı Şeria'nın farklı yerlerine kurduğu kontrol noktalarıyla gösteriye katılmak isteyen Filistinlileri engellemeye çalıştı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden Eriha'daki protestoya katılmak için gelen Filistinlileri taşıyan otobüsleri durduran İsrail güçleri, özel araçlarıyla seyahat edenlere de nereye gittiklerini sordu.

İsrail güçleri, tepki gösteren Filistinlilere ise plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 4 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

AA

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