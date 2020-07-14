BM, itibar kaybına uğradı

İngiliz müzisyen Yusuf İslam: “Bosna’daki soykırımın ardından BM’nin dünyadaki itibarı ciddÎ şekilde düşüşe geçti” dedi.

Srebrenitsa için bir şarkı besteleyen İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Birleşmiş Milletlerin (BM) bütün Müslümanların kanını donduran Srebrenitsa Soykırımı’nın ardından ciddi bir itibar kayba uğradığını söyledi. “Bosna’daki soykırımın ardından BM’nin dünyadaki itibarı ciddî şekilde düşüşe geçti.” ifadesini kullanan İslam, “Bu, büyük güçlerin, kendi başına ahlaki kararlar verip müdahalede bulunacak kadar güçlü bir birleşik dünya kurumunun ortaya çıkmasını istemediğini gösterdi. Bunu görmek için BM Genel Kurulunun raflarında duran yüzlerce iktidarsız karara bakmak yeter.” diye konuştu. Müslüman dünyanın da dini isimler ve kültür dışında bir birlik sergilemediğini belirten İslam, Bakara Suresi’nin 143. ayetindeki “Siz insanlara şahit olasınız (…) diye sizi vasat (örnek) bir ümmet yaptık.” ibaresini hatırlattı.

Müslüman ülkeler bölünmüş durumda

“Müslüman ülkelerin yönetimleri bölünmüş durumda ve genellikle de gelişmiş ülkeleri takip ediyor, onlardan bir yeşil ışık görünceye kadar bekliyorlar.” ifadesini kullanan İslam, bu durumu “üzücü bir vakıa” diye nitelendirdi. Bosna trajedisinin benzerlerinin yeniden yaşanmaması için atılması gereken adımlarla ilgili olarak da İslam, “Yaşam, mülkiyet ve dini özgürlük haklarını korumaya dayalı temel bir insan hakları anayasasına bağlı kalacak, tarafsız bir yapının kurulması gerekiyor. Bu yapının, üyelerin saldırıya uğraması halinde onları koruma yükümlülüğünün de olması gerekir.” görüşünü dile getirdi.

Srebrenitsa’da ne oldu?

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.